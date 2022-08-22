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الإثنين، 22-08-2022 12:24 م

وزارة العمل ونقابة الصيادلة توقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الاخباري- وقع وزير العمل نايف استيتية ونقيب صيادلة الأردن محمد عبابنة، الاثنين، مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.اضافة اعلان


وقال استيتية، في بيان، إن توقيع الاتفاقية بهدف زيادة فرص العمل للأردنيين من الصيادلة والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم والمشاركة في برنامج التشغيل الوطني لخلق فرص عمل للأردنيين وتشغيل المستفيدين من البرنامج في قطاع الصيدلة.

وأشار إلى أن الوزارة ستدفع أجور المستفيدين من الصيادلة الأردنيين ضمن برنامج التشغيل الوطني الذين سيتم استخدامهم لأول مرة في قطاع الصيدلة بمبلغ شهري 150 دينارا، كما ستدفع الوزارة تكاليف التدريب عن كل صيدلي مستفيد من هذا البرنامج.

وأوضح عبابنة أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن سياسة التعاون مع وزارة العمل وذلك لاستقطاب الصيادلة الاردنيين من الذكور والإناث وفق الشروط المعلن عنها للالتحاق بالبرنامج، وتشغيل الأردنيين الذين تم الموافقة عليهم من قبل الوزارة.

 




 

 


 

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