وزارة المياه تؤكد التزامها بإصدار الفواتير الشهرية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



اضافة اعلان

أكدت وزارة المياه والري التزامها بإصدار الفواتير الشهرية وعدم العودة عن التوجه الجديد، لافتة إلى أنها لم تصدر أي فاتورة شهرية في كافة مناطق المملكة حتى الآن.وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها ستباشر بإصدار الفواتير بآليتها الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات اللوجستية والفنية المرتبطة بها، مرجحا الانتهاء منها خلال الشهر الحالي.وأضافت أنها لن تعود أبدا إلى تطبيق الفواتير الربعية التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع المقطوعية على الفواتير الشهرية وفق كميات الاستهلاك بحيث يلمس المواطن انخفاض قيمة الفاتورة كلما انخفض الاستهلاك.وكانت أعلنت الوزارة في وقت سابق عزمها إصدار فواتير المياه شهريا اعتبارا من 2023/1/1.