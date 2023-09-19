وزيرة الثقافة تتفقد موقع معرض عمان الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار مساء امس الاثنين برفقة رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، موقع إقامة معرض الكتاب في دورته 22 والذي يقيمه اتحاد الناشرين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

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وخلال جولتها استمعت النجار من مدير المعرض إلى استعدادات اتحاد الناشرين الأردنيين ليوم افتتاح المعرض من المقرر يوم بعد غد الخميس في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار، واطلعت على آخر التجهيزات للأجنحة المشاركة، والترتيبات من قبل اللجنة الفنية والتي تتعلق بتسهيل تجوال الزوار وراحتهم وتوفير مرافق تتصل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .



وأكدت خلال جولتها أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الناشرين الأردنيين بإقامة هذا الحدث الثقافي المهم، مشيرة الى أهمية التشاركية بين المؤسسات الوطنية والقطاع العام.



بدوره عرض أبو فارس لجهود اللجان المختلفة لإقامة المعرض الذي تحل فيه دولة قطر الشقيقة هذا العام ضيف شرف، وأبرز فعاليات البرنامج الثقافي، والشخصيات الثقافية من الأردن والدولة العربية.



ويشارك في المعرض الذي يحتفي في دورته الحالية بالأكاديمية والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر تقديرا لجهودها الأكاديمية، 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، بشكل مباشر، ومن خلال التوكيل.

