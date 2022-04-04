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الإثنين، 04-04-2022 11:52 م

وزيرة الثقافة: نسعى لشراكة ممتدة مع بلدية إربد

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الوزارة تسعى لشراكة كاملة مع بلدية اربد الكبرى بهدف انجاح فعاليات اربد عاصمة الثقافة العربية 2022.

وأضافت النجار خلال لقائها اليوم رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي بدار البلدية، إن شعارات العدالة والشراكة والتطوير والشفافية وعدم احتكار المعرفة التي ترفعها البلدية تدعو للتفاؤل بمرحلة مختلفة وشراكة حقيقية من شأنها النهوض بالواقع الثقافي والخدماتي في المدينة .

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