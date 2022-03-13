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الأحد، 13-03-2022 10:06 م

جمعية الأنثروبولوجيين تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

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الوكيل الاخباري - انتخبت جمعية الأنثروبولوجيين، هيئتها الإدارية الجديدة، في الانتخابات التي جرت أمس السبت في مركز اربد الثقافي.

وتكونت الهيئة الإدارية الجديدة من: الدكتور محمد جرادات رئيساً، الباحث أسامة المقداد، نائباً للرئيس، الباحث فهمي عبد العزيز أميناً للصندوق، الباحث فتحي المومني، أميناً للسر، الدكتور محمد الشناق، الدكتور خضر السرحان، الباحثة عائشة عبابنة، أعضاء، وجاءت الدكتورة أسماء خصاونة، والدكتور محمود الزعبي، عضوي احتياط.

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