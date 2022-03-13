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الأحد، 13-03-2022 05:35 م

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم الأحد، أعمال صيانة لشوارع رئيسة وفرعية في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، وبخلطات اسفلتية بلغت زهاء 150 طنا؛ لتأهيلها أمام الحركة المرورية والحد من الحفر العشوائية التي خلفتها مشروعات البنى التحتية والعوامل الطبيعية.

وبين رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور اسماعيل الصرايرة أن حملة الصيانة والترقيع للحفر والمطبات شملت العديد من الطرق الفرعية والرئيسة في مناطق العيص وأبو بنا وشيظم والعين البيضاء وغيرها للحد من حوادث السير جراء انحراف أصحاب المركبات لعدم التعرض لهذه الحفر وبشكل فجائي، والتي أصبحت بؤرا تشكل مستنقعات لمياه الأمطار، وتؤثر سلبا على السائقين والمشاة على حد سواء.

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