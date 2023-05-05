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الجمعة، 05-05-2023 11:03 ص

وزير الأشغال يشارك بالمؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة

ابو السمن


الوكيل الاخباري - شارك وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، أمس، في المؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة، والذي عقد بمدينة زغرب بكرواتيا.

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وهدف المؤتمر إلى العمل على تعزيز سلامة المواطنين وبناء مدن قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، ولتحقيق المزيد من التعاون المشترك من أجل نجاح التحول الأخضر والرقمي، إضافة لتوفير مستوى معيشة أفضل، ووظائف كريمة، وبيئة صحية، وسكن في المتناول خلال الأعوام المقبلة.


وأكد المشاركون بالمؤتمر، التزامهم بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمرنة والآمنة والمتكاملة، مسلطين الضوء على أهمية خطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية للاتحاد لعام 2040، كأداة أساسية لتنفيذ أجندته ذات الصلة، وكجزء من التزامهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقًا مع أجندة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة.


وأكد أبو السمن وفق بيان للوزارة، على أن معالجة وتطوير السياسات والبرامج العامة الخاصة بالإسكان ميسور التكلفة، بما في ذلك إنشاء وكالات الإسكان الوطنية ومراصد الإسكان، أمر أساسي للتوصل إلى رؤى دقيقة في القضايا الحرجة المتعلقة بظاهرة الإسكان، وبالتالي يساهم في تحسين التشريعات وتوفير المعلومات اللازمة لوضع سياسات فعالة للإسكان.


 




 

 


 

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