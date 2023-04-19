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الأربعاء، 19-04-2023 11:20 م

أبو السمن يتفقد مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية، اليوم الأربعاء، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

وأشار أبو السمن إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه إلى ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتزويد الوزارة بشكل دوري بتقارير مفصلة عن سير الأعمال في المشروع وأي عائق يواجه سير العمل ليصار إلى حله بشكل فوري، بما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.

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