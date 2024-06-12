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الأربعاء، 12-06-2024 11:44 م

وزير الأوقاف: تحديث مخيمات الحجاج في منى وعرفات العام الحالي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة عملت هذا العام على توفير تقديم خدمة استثنائية توفر سبل الراحة النفسية والجسدية للحجاج الأردنيين من خلال تحديث مخيمات منى وعرفات والتي تضاهي مخيمات الحج المميز.

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وأضاف، خلال اطلاعه الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الحجاج على التحديثات النوعية لمخيمات الحجاج الأردنيين وعرب 48 بحضور المدراء العامين للحج والعمرة المهندس مجدي البطوش وصندوق الحج فؤاد كوري وصندوق الزكاة عبد سميرات، إنه تم تجويد خدمات المبيت وتجهيز خيم مطابقة للمواصفات العالمية لتحقيق شرط السلامة العامة وضد الحريق وعازلة لحرارة الطقس الخارجية، لافتا إلى أنه تم العمل على تجهيزها بمقاعد سريرية تسمح للحاج باستخدامها على الوجهين بمقعد وسرير وإضافة مكيفات حديثة.


كما بين وزير الأوقاف أنه تم انشاء ملحقات بموقع مبيت الحجاج كمتنفس لهم مجهزة بالكامل بمقاعد حديثة ومريحة.


وبين أنه سيتم توفير وجبتي طعام يوم عرفة داخل المخيمات، مشيرا إلى "جاهزيتنا لاستقبال يوم عرفة وأيام منى ورمي الجمرات".


وأوضح الخلايلة بالمقارنة مع ظروف الحج والخدمة المقدمة في السنوات الماضية، فقد تم إعداد خدمة فضلى، في موضوع إعداد وجبات الطعام منذ الآن بحيث تكون المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج في يوم عرفة لأنه من المتوقع أن يقضي الحجاج بمنطقة رمي الجمرات ليلتين أو ثلاثة.


وأوضح أن حجم منطقة منى الصغير لا يسمح لها باتساع جميع حجاج العالم، لذا فإن كبار العلماء وضعوا لمنى أحكاما شرعية بحيث يقضي الحاج بين أقرب مكان لمنى، أو أن يسقط عنه مبيت منى إلى غير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب الفقهاء التي أخذ بها الفقهاء المعاصرون في الزمن الحالي.

 




 

 


 

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