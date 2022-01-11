وزير الأوقاف : رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة إن موازنة وزارة الأوقاف بلغت نحو 82 مليون دينار، معظمها تذهب للنفقات الجارية من رواتب ونفقات متعددة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 79 مليون دينار، يذهب منها نحو 13 مليون دينار لسلع وخدمات من كهرباء ومياه وصيانة.



وبين أن عوائد البرامج الوقفية قبل جائحة كورونا بلغت نحو 6 ملايين دينار سنويا، وأنخفض العائد عام 2020 بسبب منح خصومات وإعفاءات للمستأجرين إلى نحو 4 ملايين دينار، ثم ارتفع عام 2021 إلى 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن هذه العوائد تنفق بموجب قرار مجلس الأوقاف.



ولفت الخلايلة إلى أنه جرى رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى المبارك بنسبة 100 بالمئة على دفعتين 50 بالمئة العام الحالي، ومثلها العام المقبل ليصبح إجمالي العلاوة 400 بالمئة بعد أن كانت 300 بالمئة، مشيرا إلى إنشاء صندوق ادخار للعاملين في أوقاف القدس.



وأوضح أن اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك تشكل تحديا أمام وزارة الأوقاف ودائرة أوقاف القدس، وقال " نحن نعمل على مدار الساعة حيث تُمرر التقارير للجهات الأردنية ذات العلاقة ومنها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين".

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