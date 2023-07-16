وزير الأوقاف يطلع على سير العمل بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الوكيل الإخباري - اطلع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة على سير العمل في ملف جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز خلال الاجتماع الذي عُقد بمركز الوزارة اليوم الأحد.

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وقال الخلايلة، إن وزارة الأوقاف تتطلع إلى تطوير رسالتها ورؤيتها بما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام والتوجيهات الملكية السامية للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير مراكز الخدمة، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق معايير الجائزة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتحقيق الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والتنموية لدى الوزارة.



ودعا الوزير إلى إقامة ورشات عمل لموظفي الوزارة، للتعريف بمعايير الجائزة وتكليف المديريات بالعمل المتواصل لتطبيق آليات معايير الجائزة.



من جانبه، أكد أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، أهمية التنسيق والتعاون بين مدراء المديريات في الوزارة للمضي قدما في تحقيق الأهداف المؤسسية.



كما تم تقديم عرض موجز عن خطة عمل المشاركة في الجائزة خلال الاجتماع الذي حضره منسق الجائزة في الوزارة/ مستشار وزير الأوقاف الدكتور مراد الرفاعي، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين في الوزارة.