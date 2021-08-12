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الخميس، 12-08-2021 07:21 م

وزير الاعلام يكشف عن خطط واجراءات حكومية

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحكومة تعكف على إعداد صندوق المحتوى الإعلامي خلال الفترة المقبلة، الذي سيُنشأ بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والذي يهدف إلى إيجاد موارد مالية مستدامة تدعم الارتقاء بنوعية المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام ولا سيما الصحف الورقية عبر التدريب والتطوير.اضافة اعلان


ولفت دودين إلى أن الحكومة مستمرة في خطة فتح القطاعات (صيف آمن)، وتسعى إلى أن يبلغ عدد متلقي جرعتي مطعوم كورونا في بداية أيلول المقبل نحو 3 ملايين شخص، بما يسهم في توفير مناعة مجتمعية أكبر للحد من انتشار متحور دلتا السائد في معظم دول العالم.

واشار دودين إلى عدد من القضايا المحلية، كالمشاريع الاستراتيجية التي تنوي الحكومة القيام بها كمشروع الربط السككي من محافظتي معان والعقبة باتجاه الماضونة، ومشروع "الناقل الوطني" لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة ونقلها إلى محافظات المملكة، إضافة إلى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لعدد من المحافظات والمناطق في المملكة لتفقد المرافق العامة والوقوف على سير عمل المشاريع التنموية والإنتاجية.

 




 

 


 

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