وزير الاوقاف : الاسلام أمر بطلب العلم

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الاسلام أمر بطلب العلم، وبداية العلم هي القراءة .



وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن التعليم والعلم والقراءة لا نضعها في أنفسنا فقط ولكن نتعلم لنعمل بما نتعلم وهو ثمرة العلم.



وبين أن تطور الأمم يكون من خلال تطبيق علمها على أرض الواقع، والحياة لا تستقيم الا بعلم وفهم على أرض الواقع يطبق بتفاصيله.



ولفت إلى أن الأمم ترتقي بعلمها وعلمائها، وذلك مترافقاً مع التقوى .

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