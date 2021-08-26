وزير الاوقاف : توزيع كوبونات بقيمة 30 دينار على أسر عفيفة

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة اليوم الخميس إنه سيتم توزيع عدد من الكوبونات بقيمة 30 دينار على عدد من العائلات العفيفة وتقديم أغنام لعائلات أخرى وكذلك ترميم البيوت التي بحاجة للترميم في المنطقة وكفالة أيتام وهذا كله يتم تقديمه عن طريق لجنة الزكاة في المنطقة .



وأضاف في تصريحات صحفية أنه يوجد لدينا صندوق للزكاة يتولى الكثير من المساعدات النوعية والنقدية واكد الوزير على أن يتم ذالك بعد دراسة من قبل لجنة الزكاة ومدير الأوقاف.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة قضاء المصطبة في محافظة جرش .

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