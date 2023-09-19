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الثلاثاء، 19-09-2023 02:02 م

وزير البيئة يشارك بقمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك

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الوكيل الإخباري- شارك وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك التي جرى افتتاحها امس الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، انبثق عن القمة اعتماد بيان سياسي في سياق تنامي الأزمات وتصاعد حدة النزاعات حول العالم التي تعد الدول الأكثر ضعفا هي المتضرر الأكبر منها.


وتعهد المجتمعون في القمة بإحياء وعودهم بـ "تحسين مصير البشرية بشكل جذري، ومساعدة فقراء العالم بشكل أكبر، والتأكيد على الوعد الرئيسي لخطة عام 2030 بعدم ترك أحد خلف الركب".


وعلى هامش القمة شارك الردايدة في حوار القادة بعنوان "بناء القدرة على الصمود وعدم ترك أحد خلف الركب" الذي حيث أكد في كلمته على جهود المملكة لتحقيق هذا المبدأ باعتباره جزءا لا يتجزأ من نهج الحكومة، مشيرا الى أن الأردن شرع في عملية تحديث سياسية واقتصادية وإدارية جديدة، تم تطويرها من خلال الحوارات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحفيز النمو الشامل والمستدام وايجاد فرص اقتصادية للنساء والشباب.


كما استعرض الردايدة الإنجازات المتحققة في الأردن في مجال الحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية الصحية والنظام التعليمي وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز العمل اللائق لترسيخ الشمولية وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى جهود الأردن في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي التي تتقاطع بشكل كبير مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.


 




 

 


 

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