الملك يلقي اليوم خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في دورتها الثامنة والسبعين.

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وحسب جدول كلمات المتحدثين الذي نشرته الأمم المتحدة، ستكون كلمة جلالته من أوائل الكلمات التي تلقى في الجلسة الافتتاحية.



وعقد جلالته، على هامش زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في الاجتماعات.



وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.



وسيبدأ زعماء العالم إلقاء خطاباتهم التي تتضمن تصوراتهم للعالم ولدور دولهم وسياساتها في حل القضايا العالمية.