الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعدة

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدعو لإبقاء الحصة النسائية في البرلمان

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

افتتاح المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي في الأردنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا

شرطة الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين عند باب العامود

حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة

معرض للوثائق بمناسبة الأعياد الوطنية في المكتبة الوطنية

رئيس الوزراء يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

الخميس، 10-06-2021 07:28 م

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

wwww


الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة نبيل مصاروه اليوم الخميس في مبنى الوزارة ، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ، النائب الدكتور أحمد السراحنة، بحضور عضو اللجنة الدكتور هايل عياش وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة.
اضافة اعلان

وتم خلال اللقاء بحث جهود الوزارة للنهوض بالقطاع البيئي ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة المجتمعية. وقال رئيس اللجنة النائب السراحنة، أن اللقاء يأتي نتيجة للتوصيات التي جرى إرسالها للحكومة بهدف النهوض بالقطاع البيئي بالإضافة إلى عدة قطاعات تشمل العديد من الوزارات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذو

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعدة

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

1

افتتاح المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي في الأردنية

62021420829315520767

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا

3

حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة

2

معرض للوثائق بمناسبة الأعياد الوطنية في المكتبة الوطنية

أخبار متعلقة
الوكيل عمان

الحكومة تعلن آلية الاستفسار عن خدماتها

وزارة الصحة

الصحة : نسعى إلى إعطاء لقاح كورونا لـ 3 مليون شخص مع نهاية حزيران

191455391_3899480830121545_871261857700160461_n

شرطة البادية الشمالية تنظم فعاليات بمناسبة عيد الاستقلال

وزارة الصحة

الصحة : دوام جميع فرق التطعيم غدا الثلاثاء

Untitled-1-311

الصحة تؤكد توفر جميع أدوية علاجات الأمراض المزمنة

1220201123529533071166

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية