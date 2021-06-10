وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الوكيل الاخباري -

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التقى وزير البيئة نبيل مصاروه اليوم الخميس في مبنى الوزارة ، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ، النائب الدكتور أحمد السراحنة، بحضور عضو اللجنة الدكتور هايل عياش وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة.وتم خلال اللقاء بحث جهود الوزارة للنهوض بالقطاع البيئي ودورها في الحفاظ على البيئة والصحة المجتمعية. وقال رئيس اللجنة النائب السراحنة، أن اللقاء يأتي نتيجة للتوصيات التي جرى إرسالها للحكومة بهدف النهوض بالقطاع البيئي بالإضافة إلى عدة قطاعات تشمل العديد من الوزارات.