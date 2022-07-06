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الأربعاء، 06-07-2022 07:13 م

وزير التخطيط يلتقي منتدى الاستراتيجيات الأردني

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الوكيل الاخباري - عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، يوم أمس لقاءً مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لمراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في هذا الاطار، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا والمحاور ضمن مسودة القانون، والاستماع لإقتراحات وملاحظات أعضاء المنتدى و المشاركين، وذلك في إطار السعي إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، وتحقيق الرؤية المشتركة في الوصول إلى اقتصاد قوي تنافسي ومستدام يستخدم المهارات الوطنية ويحقق الازدهار للأردنيين.

حيث كانت هذه المشاورات قد انطلقت في وقت سابق بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وشملت ممثلي غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وجمعيتي البنوك ورجال الأعمال، والمنتدى الإقتصادي الأردني، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهم القطاع الخاص في إطار القانون المقترح، تمهيداً لوضعه بصيغته النهائية.

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