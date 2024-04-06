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وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

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السبت، 06-04-2024 12:43 م

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

الصفدي


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن على إسرائيل أن تواجه العواقب المترتبة على المذبحة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأضاف خلال مقابلة صحفية على قناة (بي بي سي)، السبت، للحديث حول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، أنه "لا ينبغي السماح للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي يهيمن عليها المستوطنون العنصريون، بأن تحكم على المنطقة بمزيد من الموت والمعاناة".


وفي ردّه على إعلان إسرائيل زيادة المساعدات لغزة عبر الأردن، قال الصفدي "سمعنا هذه الوعود سابقا ولا نتأكد من صحتها حتى نراها على أرض الواقع، وسننتظر ونرى إن كانت إسرائيل ستتخذ خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".


 




 

 


 

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