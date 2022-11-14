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الإثنين، 14-11-2022 06:04 م

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشدّد الصفدي في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة بحضور ممثلي أعضائها الـ29 والمراقبين الأربعة، مركزية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين.

وقال إنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

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