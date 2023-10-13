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الجمعة، 13-10-2023 11:44 م

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة.

وأكد الصفدي، خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياني، في عمّان اليوم، وفي اتصالات مع عدد من نظرائه، على أن إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية.

وقال، إن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع.

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