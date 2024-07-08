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الإثنين، 08-07-2024 08:46 م

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الهنغاري

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الوكيل الإخباري - اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الذي تولت بلاده منذ بداية الشهر الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي لمدة 6 أشهر مقبلة.

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وبحث الصفدي وسيارتو سبل زيادة التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والاستعدادات لاجتماع مجلس الشراكة الأردني الأوروبي رقم (15) الذي سينعقد في بروكسل في الخامس عشر من الشهر الحالي.


وهنأ الصفدي نظيره الهنغاري بتولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.


وبحث الصفدي وسيارتو جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف وفوري إلى قطاع غزة، إضافة إلى قضيتي اللجوء والهجرة وسبل الحد من التحديات التي يمثلانها للأردن والمنطقة وأوروبا.


وكان الصفدي استقبل وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في عمّان بتاريخ 22 أيار الماضي، حيث أكد الصفدي في محادثاته ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب.


وأكد الوزيران، خلال مباحثاتهما، الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.


ووقع الوزيران مذكرة تفاهم في المجال الشبابي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الشباب وحكومة هنغاريا ممثلة بوزارة الثقافة والابتكار للأعوام (2024 -2028)، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الطاقة في هنغاريا بخصوص التعاون في مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني في الوزارة والأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية في وزارة الخارجية والتجارة في هنغاريا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية والتجارة في هنغاريا للتعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية للأعوام (2025-2027).


وكان الصفدي شكر وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب على الجهود التي قامت بها بلادها خلال ترأسها الاتحاد في الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ووقف العدوان على غزة، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من خلال تنفيذ حل الدولتين.

 




 

 


 

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