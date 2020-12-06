وزير الخارجية يلتقي وزيرة الداخلية البريطانية

الوكيل الاخباري -

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التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل، وبحث معها آفاق زيادة التعاون بين المملكتين في مجالات عدة، تعميقاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية.واستعرض الصفدي وباتيل المستجدات في المنطقة خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية والتطورات في العراق. وأكد الوزيران أهمية التنسيق في جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار. كما أكدا ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار، معتبرين ان استقرار العراق ضرورة لاستقرار المنطقة. وأشارا الى أهمية استمرار الشراكة في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا، وبحثا سبل تفعيل التعاون في هذا السياق.