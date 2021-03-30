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الثلاثاء، 30-03-2021 05:05 م

وزير الداخلية والسفيرة البريطانية يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفرايه، لدى لقائه في مكتبه بالوزارة، اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجالات الأمنية والشرطية.
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وقال وزير الداخلية، في بداية اللقاء، إن العلاقات القوية والمتينة بين الأردن وبريطانيا، إلى جانب العديد من المصالح المشتركة التي تربطهما في شتى المجالات، جعلت علاقاتهما أشد تماسكا مع مرور السنوات، وشكلت بيئة خصبة لإنشاء شبكة من العلاقات النوعية والفاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

 




 

 


 

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