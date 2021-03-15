وزير الداخلية : قد نلجأ الى استخدام الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية-

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أكد وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية على الحاجة إلى دراسة كاملة وشاملة وهيكلة القطاع الطبي، قائلاً إن الإدارة العامة فيها ترهل ويحتاج سنوات للمعالجة، والواسطة والمحسوبية منتشرة بشكل كبير.وبشأن موضوع فرض الحظر الشامل، قال إنه من المهم تلقي اللقاح، وفي حال الوصول إلى حالة يكون فيها حظر التجول آخر ما يمكن عمله سنفرضه، ونهدف إلى "فتح البلاد في الصيف ".وبشأن اللقاحات، أشار إلى عدم حضور مسجلين على منصة تلقي اللقاح عند وصول دورهم، وقال "اللي راح عليه الدور وعمره فوق 60 سنة واسمه موجود يأتي أي وقت إلى المركز".وتحدث عن تحسن في كمية اللقاحات، وتوقع وصول 1.5 مليون جرعة في بداية نيسان/أبريل، وهناك تواصل مستمر مع دول للحصول على اللقاح.وأشار إلى أن وزير الخارجية تواصل الاثنين مع الصين التي وعدت بـ 100 ألف من لقاح سينوفارم، وقد يوقع عليها الثلاثاء.وتحدث عن جهود غير عادية يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحصول على اللقاح.