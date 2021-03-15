الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايطاليا: استمرار ارتفاع مؤشر الحالات الايجابية بكورونا

الهواري :على المواطنين الاطمئنان بشأن لقاح أسترازينيكا

وزير الداخلية : قد نلجأ الى استخدام الحظر الشامل

18 ألف شخص تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين في أعلى رقم منذ بدء برنامج التطعيم

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

3500 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في إربد اليوم

تركيا: قيود جديدة لمواجهة كورونا

بريطانيا: 5089 إصابة و 64 وفاة بكورونا

اوروبا في قلب عاصفة كورونا الثالثة

تعليق الدوام في مديرية أشغال العاصمة غدًا

الإثنين، 15-03-2021 09:52 م

وزير الداخلية : قد نلجأ الى استخدام الحظر الشامل

320215143539907121747


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- أكد وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية على الحاجة إلى دراسة كاملة وشاملة وهيكلة القطاع الطبي، قائلاً إن الإدارة العامة فيها ترهل ويحتاج سنوات للمعالجة، والواسطة والمحسوبية منتشرة بشكل كبير.
اضافة اعلان

وبشأن موضوع فرض الحظر الشامل، قال إنه من المهم تلقي اللقاح، وفي حال الوصول إلى حالة يكون فيها حظر التجول آخر ما يمكن عمله سنفرضه، ونهدف إلى "فتح البلاد في الصيف ".

وبشأن اللقاحات، أشار إلى عدم حضور مسجلين على منصة تلقي اللقاح عند وصول دورهم، وقال "اللي راح عليه الدور وعمره فوق 60 سنة واسمه موجود يأتي أي وقت إلى المركز".

وتحدث عن تحسن في كمية اللقاحات، وتوقع وصول 1.5 مليون جرعة في بداية نيسان/أبريل، وهناك تواصل مستمر مع دول للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن وزير الخارجية تواصل الاثنين مع الصين التي وعدت بـ 100 ألف من لقاح سينوفارم، وقد يوقع عليها الثلاثاء.

وتحدث عن جهود غير عادية يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحصول على اللقاح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
استرازينيكا

الهواري :على المواطنين الاطمئنان بشأن لقاح أسترازينيكا

604fb1e79e01b

18 ألف شخص تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين في أعلى رقم منذ بدء برنامج التطعيم

3202111215816775531067

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

فحص

3500 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في إربد اليوم

سكة الحجاز

تعليق دوام الخط الحديدي الحجازي غداً

3202110154852608285756

تعليق الدوام في مديرية أشغال العاصمة غدًا

أخبار متعلقة
32021149222197062749

الفراية يعلق على الاحتجاجات وخرق أوامر الدفاع

3202115135051387484846

الفراية : الوضع مقلق ويجب تدارك الامر

32021149222197062749

ايعاز عاجل لوزير الداخلية

عب

تكليف العبداللات لإدارة مستشفى السلط

3202110213327264831215

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

604914a52d128

وزير الداخلية: نسجل 4 إصابات كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب الوباء