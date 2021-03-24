وزير الداخلية: السماح للمقدسيين بدخول الأردن دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تحدث وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، عن السماح للمقدسيين بدخول الأردن دون الحاجة المسبقة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى تجديد جوازات السفر الخاصة بهم لمدة عام من خلال المحاكم الشرعية في القدس دون الحاجة إلى الحضور إلى المملكة.جاء ذلك، خلال اجتماع الفراية وزير الصحة المكلف، مع لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب محمد الظهراوي.الفراية أكد، "اهتمام الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية"، موضحا "جدية الحكومة في التعامل مع لجنة فلسطين النيابية والتعاون معها بما يخدم المصلحة العامة".