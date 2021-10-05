وزير الزراعة: شح المياه والزراعة التقليدية أبرز تحديات القطاع

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن قطاع الزراعة في الأردن يواجه العديد من التحديات، أبرزها شح المياه والزراعة التقليدية التي تشكل ما نسبته 65 بالمئة من المزروعات، والتي تعتمد الأطر التقليدية القديمة في الزراعة، إضافة إلى الزحف العمراني والتغير المناخي وتأثيره على الإنتاج والأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال محاضرة له، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تطور التنمية والخدمات العامة في مائة عام"، والذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.

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