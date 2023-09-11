الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

أكثر من 2000 قتيل جراء الفيضانات في بلد عربي بوضع كارثي وغير مسبوق

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

الارصاد : أمطار محتملة وأجواء مائلة للبرودة بهذا الموعد

تحذير امنـي الى المواطنين والمقيمين بالمملكة

وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

وزير البيئة يلتقي السفيرة الأميركية

دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

الإثنين، 11-09-2023 05:41 م

وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

3


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة ضمن خطة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، تسعى إلى دعم قطاع الأبقار للتغلب على المعيقات، والتوسع في الإنتاج وإيجاد مسارات تسويقية مناسبة.

وأشار الحنيفات خلال لقائه اليوم الإثنين، جمعيات مربي الأبقار، إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير عدد من ماكينات بيع الحليب الطازج للمستهلك مع متابعة جودة المقدم منها، مبينا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعديلات والإجراءات الخاصة بقانون صندوق المخاطر والنشر في الجريدة الرسمية، سيتم صرف التعويضات المقررة بعد نفوق الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

WWWWW

وزير البيئة يلتقي السفيرة الأميركية

FFF

دائرة الآثار تنظم دورة تدريبية لموظفيها بعنوان "النشر العلمي"

وزارة التربية والتعليم

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

HHHHH

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

920237143934141668080

2909 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي