وزير الزراعة: ندعم قطاع الأبقار ونسعى للتوسع بالإنتاج والتسويق

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة ضمن خطة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، تسعى إلى دعم قطاع الأبقار للتغلب على المعيقات، والتوسع في الإنتاج وإيجاد مسارات تسويقية مناسبة.



وأشار الحنيفات خلال لقائه اليوم الإثنين، جمعيات مربي الأبقار، إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير عدد من ماكينات بيع الحليب الطازج للمستهلك مع متابعة جودة المقدم منها، مبينا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعديلات والإجراءات الخاصة بقانون صندوق المخاطر والنشر في الجريدة الرسمية، سيتم صرف التعويضات المقررة بعد نفوق الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية.

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