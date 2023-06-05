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الإثنين، 05-06-2023 04:26 م

وزير السياحة يفتتح معرض صور مدينتي السلط وهاغي اليابانية

مكرم-القيسي


الوكيل الإخباري- افتتح وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الاثنين، معرض صور مدينتي السلط وهاغي اليابانية الذي أقيم في متحف السلط التاريخي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

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وأكد القيسي، خلال الافتتاح، أن العلاقة بين الأردن واليابان علاقة تاريخية متجذرة، مبينا أن مدينة هاغي سبق لها أن استضافت معرض صور للمواقع السياحية والطبيعية التي يتمتع بها الأردن.


وقال "من الجميل أن تكون مدينتا السلط وهاغي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، رغم من بعد المسافات بينهما".


وبين القيسي، أن هاغي مدينة غنية بالإرث التراثي والتاريخي وطورت مفهوم المتحف المفتوح، وقدمته للسلط، حيث جرى تطوير مفهوم المتحف البيئي من خلال مشروع "التنمية السياحية المجتمعية المستدامة لمدينة السلط" المنفذ من قبل الوزارة ووكالة جايكا، لتكون السلط وهاغي، المدرجتان على قائمة التراث العالمي، توأمتين.


وأكد القيسي، أن السياحة والتراث محرك رئيس للاقتصاد المحلي بنسبة 13 بالمئة من الدخل القومي، وأن ملف السياحة استطاع الدخول إلى كل بيت أردني كونه يضم العديد من فرص العمل.


بدوره أكد السفير الياباني لدى المملكة جيرو اوكوياما، أن "اليابان والأردن لديهما علاقة ثنائية طويلة الأمد ومتميزة تقوم على الصداقة التقليدية المتينة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الهاشمية".


ولفت إلى أن مدينتي السلط وهاغي أقامتا علاقات متنية، لا سيما أنهما تزخران بمواقع تراث تاريخية وثقافية بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.


وبين السفير الياباني، أنه من خلال مشاريع تعاون تقني تطلع بها وكالة جايكا، تبادلت المدينتان بنشاط خبراتهما ومعارفهما، آملا أن تنتقل هذه المساعي إلى مدن يابانية وأردنية أخرى كحالة نموذجيه للتبادلات على مستوى البلديات.

 




 

 


 

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