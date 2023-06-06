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الثلاثاء، 06-06-2023 04:12 م

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي منظمات دولية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، أن الوزارة تسعى من خلال خططها إلى توسيع المشاركة السياسية وتشجيع العمل الحزبي مع التركيز على تمكين المرأة والشباب سياسيا.

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وأوضح عزايزة؛ خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة منظمات مجتمع مدني دولية، أن الحكومة تعمل بالشراكة مع مختلف الأطراف على التوعية حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وتعزيز مشاركة المواطنين بالعمل السياسي والحزبي، لتحقيق أهداف عملية التحديث السياسي.


وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في لقاءاتها في المحافظات والجامعات للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة كافة وبالتعاون مع الشركاء.


ودعا عزايزة المنظمات الدولية إلى توجيه دعمها الى برامج وأنشطة التوعية والتدريب المتعلقة بعملية التحديث السياسي ومتابعة وتقييم هذه البرامج والأنشطة بالشراكة مع الوزارة.


كما أكد أهمية إنشاء مركز تدريب متخصص بالشراكة مع الأحزاب للإشراف على التوعية والتثقيف السياسي والحزبي، وأن يكون هناك ضباط ارتباط من الأحزاب مع الوزارة لتسهيل ومتابعة تنفيذ البرامج.


وأعرب الوزير عن شكره للمنظمات الدولية التي تسهم في تأسيس شراكة مع الوزارة، مشددا على ضرورة عقد جلسة عمل موسعة تضم مختلف المؤسسات الدولية التي تمتلك مشاريع وتسعى لتنفيذها في المملكة حول المشاركة السياسية والحزبية والتنسيق مع الوزارة بخصوصها؛ لمعرفة آفاق التعاون بين الطرفين والاتفاق على تنفيذ الأهداف، وبرمجة الجهود والأدوات المالية المتاحة نحو هذه البرامج.


من جهتها، أبدت المنظمات الدولية المانحة، استعدادها لدعم المشاريع الطموحة التي تنفذها الوزارة، مبينة حاجتها إلى ضرورة توفير معلومات عن المناطق التي يجب التركيز عليها.

 




 

 


 

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