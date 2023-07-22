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السبت، 22-07-2023 05:32 م

وزير الشباب يرعى افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا غدا

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الوكيل الاخباري - يرعى وزير الشباب محمد سلامة النابلسي عند الساعة 5.30 من مساء غدا الأحد في مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين حفل أفتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا التي ينظمها نادي مادبا لذوي الإعاقة.

ويشارك في البطولة 4 أندية هي نادي الأحساء لذوي الإعاقة ونادي حائل لذوي الإعاقة من السعودية ونادي الظفرة الإماراتي لذوي الهمم بالإضافة إلى نادي مادبا منظم البطولة.

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