مؤسسة المتقاعدين العسكريين تنظم يوماً طبياً لمتقاعدات مأدبا

الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أمس الاثنين، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، يوماً طبياً للمتقاعدات العسكريات وسيدات المجتمع المحلي في جمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة مأدبا.

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وقدم رئيس اختصاص دائرة النسائية والتوليد العميد الطبيب رامي الشويات، محاضرة توعوية عن مرض قاع الحوض وأسبابه واضطراباته وتطوراته والعوامل التي تزيد من الإصابة به وطرق الوقاية منه وعلاجه.



وقال الشويات إن مشاركة الخدمات الطبية الملكية، تأتي تأكيداً على الدور الوطني المهم لهذه المؤسسة التي تنعكس إيجاباً على نوعية الخدمة الطبية المقدمة لمستحقيها من أبناء هذا الوطن.



واشتمل اليوم الطبي المجاني على (عيادة النسائية، هشاشة العظام، وأمراض العيون، والبصريات) باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإجراء العديد من الفحوصات الطبية للعيادات التابعة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة .



وثمنت المشاركات الدور الكبير الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة في رفع مستوى الوعي الصحي لجميع شرائح المجتمع.

