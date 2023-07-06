انطلاق فعاليات ليالي مادبا الثقافية

الوكيل الاخباري - انطلقت مساء اليوم فعاليات ليالي مادبا الثقافية وذلك في متنزه مركز زها/ ماعين الذي يهدف لتقديم مساحات ترفيهية للعائلات في العطلة الصيفية.

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وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن هذه الفعاليات تقام للسنة الثانية على التوالي ضمن خطة مديرية ثقافة مادبا التي تحرص على نشر الثقافة والفنون في صفوف العائلات وخلق أجواء فرح وترفيه لها، وذلك بالتعاون مع مركز زها/ ماعين.



واشتملت الفعاليات على كرنفال للأطفال قدمه وليد خرمة، ومسرحيات أطفال قدمتها المخرجة ذكريات الحمايدة، وقراءات قصصية قدمها حمزة أبو اصليح، وفقرة فنية للمطرب محمد الحراوي.



كما قدمت فقرات رسم على الوجوه وألعاب خفة للفنانة رناد ثلجي.

وقدمت في الفعاليات مأكولات شعبية، إضافة إلى تنظيم معرض للكتاب، وعرض أفلام وثائقية عن مادبا وذيبان تتحدث عن تاريخها ثقافياً وسياحياً.

وتستمر فعاليات ليالي مادبا مساء كل خميس طيلة شهر تموز الحالي.