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الأربعاء، 18-08-2021 11:28 م

وزير الصحة : العودة للمدارس ستكون مختلفة

الهواري


الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة د.فراس الهواري بأن العودة الوجاهية للمدارس ستكون مختلفة هذه المرة؛ لطالما الأرقام مريحة وطاقاتنا الاستيعابية كبيرة، والطريقة التي سيعود بها الطلبة إلى المدارس ستكون مختلفة عن المرة السابقة، التي كانت تخلو من عملية التطعيم، وكانت الأرقام مرتفعة أكثر من (10)% .اضافة اعلان


واشار الوزير في تصريحات صحفية ان اليوم الإصابات منخفضة وتم تطعيم الكادر التعليمي بنسبة (85)% إضافة لإجراء فحوصات عشوائية حتى يتم رصد الحالات مبكراً لتفادي انتشارها، فكل هذه العوامل تصب بمصلحة استمرارية العلم والمحافظة على العودة الوجاهية للمدارس.

 




 

 


 

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