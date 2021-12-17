الجمعة 17-12-2021
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الجمعة، 17-12-2021 08:55 م

وزير الصحة يوضح بشأن اغلاق المطارات والتعليم الوجاهي والاغلاقات

حظر


الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه لم يتم مناقشة اغلاق المطارات في الأردن، وسيتم استكمال الاستعدادات لدخول الأردنيين وسيكون هناك فحوصات كورونا جديدة قادرة على اكتشاف أوميكرون إلى حد ما.

الهواري قال في تصريحات للتلفزيون الاردني إن الفصل الدراسي الثاني سيأتي في الأول من شباط بذات الفترة المتوقعة مع دخول المتحور الجديد للأردن، ولا يوجد تفكير بالاغلاقات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت حل وسط بين منع الحفلات والتجمعات وترك الأمور على غاربها.

وبين أن هناك رقابة مشددة على الحفلات خاصة في رأس السنة.

وأكد أن الوزارة تتطلع إلى الفصل الثاني بالمدارس وجاهياً.

ووصف الاقبال على المطاعيم بالجيد.

وأعلن عن وجود حالات قامت بالتسجيل على أنها تلقت اللقاح دون تلقيه فعلاً.

وشدد على أن التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة ولجنة الأوبئة يتم تطبيقها.

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