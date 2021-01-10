وزير الصحة يوضح تفاصيل وصول لقاح كورونا الى المملكة ويوجه رسالة هامة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي اليوم حول تفاصيل لقاحات كورونا ان توفر مطعوم كورونا له اثر مهم على جائحة كورونا .
وقال عبيدات انه يأمل من الجميع عدم تصديق الشائعات وانه مع اخذ المطعوم لا يجب ان يتم اغفال الكمامة وسبل الوقاية المختلفة وهي رسالة هامة للمواطنين .
واكد عبيدات ان لقاحات كورونا وصلت امس وسيتم غدا وصول الدفعة الاولى من شركة فايزر وستكون الدفعات بشكل اسبوعي .
واضاف عبيدات ان يوم الاربعاء القادم ستكون المطاعيم جاهزة وهي المطعوم الصيني الاماراتي ومطعوم فايزر وهي مرخصة وموثوقة .
واشار الى ان هناك برنامج دقيق وعادل باعطاء اللقاح ضمن اولويات قائمة .