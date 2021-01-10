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الأحد، 10-01-2021 02:36 م

وزير الصحة يوضح تفاصيل وصول لقاح كورونا الى المملكة ويوجه رسالة هامة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي اليوم حول تفاصيل لقاحات كورونا ان توفر مطعوم كورونا له اثر مهم على جائحة كورونا . 

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وقال عبيدات انه يأمل من الجميع عدم تصديق الشائعات وانه مع اخذ المطعوم لا يجب ان يتم اغفال الكمامة وسبل الوقاية المختلفة وهي رسالة هامة للمواطنين .

 

واكد عبيدات ان لقاحات كورونا وصلت امس وسيتم غدا وصول الدفعة الاولى من شركة فايزر وستكون الدفعات بشكل اسبوعي . 

 

واضاف عبيدات ان يوم الاربعاء القادم ستكون المطاعيم جاهزة وهي المطعوم الصيني الاماراتي ومطعوم فايزر وهي مرخصة وموثوقة . 

 

واشار الى ان هناك برنامج دقيق وعادل باعطاء اللقاح ضمن اولويات قائمة . 


 




 

 


 

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