وزير العدل يشارك في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب

الوكيل الاخباري-

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ترأس وزير العدل أحمد الزيادات الوفد الأردني المشارك في الدورة (38) لمجلس وزراء العدل العرب والتي تستضيفه مدينة إفران المغربية الخميس، تحت رعاية وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للمجلس وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واتفاقيات مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة للجهود التي قامت بها وزارات العدل العرب خلال جائحة كورونا.وقد تم تعيين مرشح المملكة الأردنية الهاشمية قاضي محكمة التمييز المتقاعد فؤاد الدرادكة عضواً في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.وعبر الزيادات عن "شكره لوزارة العدل في المملكة المغربية والأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب على ما بُذل من جهود وإنجازات لإنجاح الدورة رقم (38)".