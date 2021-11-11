وزير العمل يؤكد على التعاون المشترك بين الأردن وكندا

الوكيل الإخباري - زارت السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي وزارة العمل اليوم الخميس واستقبلها وزير العمل نايف استيتية لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

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وأكد استيتية خلال اللقاء حرص الأردن على توثيق أواصر التعاون المشترك بين الأردن وكندا في مجال العمل، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير عمل أذرع الوزارة كمؤسسة التدريب المهني وهيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية.



وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين من أجل تحقيق شراكة حقيقية والاستفادة من الخبرات الكندية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجانبين لتحديد أولويات التعاون بخصوص برامج مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



من جانبها أعربت السفيرة الكندية في الأردن دونيكا بوتي عن تقديرها واعتزازها بمستوى العلاقات الأردنية الكندية في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات العمل والتدريب المهني، مؤكدةً ضرورة تنمية وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

