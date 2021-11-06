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السبت، 06-11-2021 06:01 م

وزير العمل يوجه بزيادة فرص العمل في ألوية دير ابي سعيد والوسطية والأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري -  بحث وزير العمل نايف استيتية في زيارة ميدانية له اليوم السبت بحضور محافظ اربد رضوان العتوم والنواب محمد بني ياسين جعفر ربابعة وعلي الغزاوي سُبل استحداث فرص عمل جديدة في الفروع الإنتاجية القائمة في ألوية دير ابي سعيد والوسطية والأغوار الشمالية التابعة لمحافظة اربد. 

والتقى أبناء المجتمع المحلي واطلع على بيئة العمل المتوفرة للعاملين في هذه الفروع الإنتاجية ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التأكد من مدى التزام هذه الفروع بتوفر الحضانات لأطفال العاملين وزيادة تشغيل ذوي الإعاقة. 

كما استمع إلى العاملين في هذه الفروع الإنتاجية في جميع هذه المناطق وعلى بيئة العمل المتوفرة والمزايا الممنوحة لهم، كما تعرف على احتياجاتهم. 

وطالب الوزير من إدارة المصنع في لواء الوسطية بزيادة فرص العمل لأبناء المنطقة في أسرع وقت ممكن.

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