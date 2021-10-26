الخصاونة: مستعدون لدعم احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022

الوكيل الإخباري – ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، للجنة الوطنية العليا لاحتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة 2022.

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وأكد رئيس الوزراء/رئيس اللجنة أن الجميع حكومة ومؤسسات وقطاع خاص وفعاليات شعبية معني بإنجاح هذا الحدث الوطني والعربي الهام واخراجه بالصورة التي تليق بمدينة إربد التي قدمت اسهامات كبيرة في مسيرتنا الوطنية شأنها شأن الكثير من المدن في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بقيادته وأهله وعاداته وموروثه الثقافي والاجتماعي.



ولفت رئيس الوزراء إلى استعداد التزام الحكومة لتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل والانجاز على ارض الواقع وتوفير المخصصات المالية لتجهيز البنية التحتية اللازمة لإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، مؤكدا أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في إنجاح هذه الاحتفالية.



واكد الخصاونة أهمية دور الاعلام الوطني في الترويج لهذا الحدث الثقافي العربي وبما يليق بمسيرة الدولة الأردنية ومنجزاتها التي تحققت في شتى الميادين.



من جهته، أشار رئيس الوزراء الأسبق/نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا الدكتور عبدالرؤوف الروابدة إلى انه ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا تم التوافق على المقترح الذي تقدمت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بان تكون إربد عاصمة الثقافة العربية عام 2022 وليس كما كان مقررا عام 2021.