وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات تهز العاصمة كييف

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في مناطق مختلفة في العاصمة كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في كييف وباقي المناطق الأوكرانية.

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وفي وقت سابق صباح اليوم قال جهاز تنبيه السكان، إن إشارات الإنذار الأولى بدأت في العاصمة كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.



كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على "تيليغرام".



تجدر الإشارة إلى أن روسيا قصفت منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.



روسيا اليوم