الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 12:20 م

وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات تهز العاصمة كييف

63a8052342360409df25a424


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في مناطق مختلفة في العاصمة كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في كييف وباقي المناطق الأوكرانية.

اضافة اعلان

 

وفي وقت سابق صباح اليوم قال جهاز تنبيه السكان، إن إشارات الإنذار الأولى بدأت في العاصمة كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على "تيليغرام".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا قصفت منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1748

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

main_image60cb4b0565b24

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

321626719_709495047237897_8549551656705138213_n

بلدية معان الكبرى تبدأ في إعادة تأهيل وتصنيع الحاويات- صور

321610789_1335581950601053_7686061569369576034_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1249 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

0L5A8804

الحمل الكهرباء في المملكة يرتفع أمس ويسجل 3490 ميغاواط

امتحانات

التربية: 30 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الثلاثاء