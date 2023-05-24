وسم " رجوة آل سيف" يتصدر تويتر في الأردن

الوكيل الاخباري -

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تصدر وسم الأنسة رجوة آل سيف منصة تويتر في الأردن بعد إقامة الملكة رانيا العبدالله مساء الاثنين حفلة حناء في قصر زهران للآنسة رجوة .وتداول الأردنيين مقاطع فيديو لحفل حناء الأنسة رجوة بحسب رصد "الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء معبرين عن فرحة الشعب الأردني بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وأقامت الملكة رانيا العبدالله مساء الإثنين، حفلة حنّاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.وقالت الملكة رانيا أثناء الحفل موجهة كلامها للحضور: "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة انكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر ... وزي أي أم أنا من زمان بحلم اشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وانشاء الله الله يتمم على خير".وقالت الملكة رانيا اثناء الحفل موجهة كلامها للحضور: "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة انكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر ... وزي أي أم أنا من زمان بحلم اشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وانشاء الله الله يتمم على خير".يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يترقب الشارع الأردني عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من يونيو المقبل، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأفراح الملكية الهاشمية الأردنية.