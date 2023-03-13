وفاة شخص إثر سقوطه داخل بئر ماء بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شمال عمان مساء اليوم حول سقوط شخص ستيني داخل بئر ماء في أحد المنازل بمنطقة صويلح - حي الإرسال.



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان المجموعات الأمنية والدفاع المدني تحركت إلى الموقع وتم إخراجه وكان فاقداً للعلامات الحيوية .



وبين المصدر انه جرى اسعافه الى مستشفى مدينة الحسين الطبية ، وما لبث أن فارق الحياة هناك متأثراً باصابته.

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