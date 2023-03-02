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الخميس، 02-03-2023 10:36 ص

إطلاق أولى رحلات المرحلة الثانية من مشروع باص عمان بتشغيل 136 حافلة

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الوكيل الإخباري - أطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، من محطَّة صويلح أولى رحلات المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمان بتشغيل 136 حافلة جديدة تغطِّي 23 مساراً جديداً.

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ويأتي الإطلاق بمناسبة يوم المدينة الذي تحتفل به أمانة عمَّان الكُبرى في الثَّاني من آذار من كلَّ عام.


ويبلغ طول شبكة مسارات "باص عمَّان" الجديدة (480) كم ليتضاعف طول الشبكة إلى (870) كم، وبعقد تشغيل تبلغ كلفته (125) مليون دينار لتشغيل المرحلة الأولى والثانية ولمدة خمس سنوات.


ويُتوقَّع أن تقدِّم أمانة عمَّان دعماً للركَّاب بقيمة تقديرية (75) مليون دينار على مدى (5) سنوات وبنسبة(70%) بإلإضافة إلى كلفة شراء الحافلات التي تبلغ (23) مليون دينار.


وستعمل الحافلات وفق برامج زمنيَّة ثابتة، وبمعدَّل (16) ساعة يوميَّاً من السَّادسة صباحاً وحتَّى العاشرة ليلاً مع توفير نسبة تشغيل أيام الجُمع والعُطل الرسميَّة، وتوفير خدمة الرُّكوب مجاناً لكبار السنّ وتوفير بيئة مناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.


كما أصبح المجموع الكُلِّي لحافلات مشروع باص عمَّان (271) حافلة تعمل على وقود صديق للبيئة، فيما أصبح عدد المسارات الكلِّي (41) مساراً.


وأكد الخصاونة أهميَّة مشروعيّ باص عمَّان والباص سريع التردُّد في تحسين واقع خدمات النَّقل للمواطنين داخل العاصمة عمَّان.

 




 

 


 

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