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الأربعاء، 01-03-2023 05:31 م

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة رعى المساعد للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة الاحتفال الذي أقامته مديرية الأمن العام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية والذي يصادف الأول من آذار من كل عام.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار ( دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر) ليحاكي الدور الكبير الذي يلعبه التطور التكنولوجي في ظل ما يشهده العالم من نقله نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها الكبير في تقييم المخاطر بما يسهم في الحفاظ على المنجزات ومسيرات التنمية.

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وأكد مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم يعقوب جابر على أن شعار المنظمة الدولية هو واقع عملي لدى مديرية الدفاع المدني والتي تسعى إلى تطوير إجراءات العمل لديها من خلال إدخال الأجهزة التقنية والإلكترونية في عملها والاستفادة من التطور التقني السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستخدامها في تقييم المخاطر.

 

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