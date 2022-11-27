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وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 09:56 ص

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

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الوكيل الإخباري - رصد - بيّن التقرير المروري، من الإدارات المرورية، أنه تم خلال عطلة نهاية الأسبوع التعامل مع عدد من الحوادث والمخالفات الخطيرة التي نتج عنها وفاة شخص واصابتين، وضبط عدد من المركبات التي تجاوزت السرعات على الطرق وقطعت الإشارة الضوئية الحمراء.

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وقال مندوب غرفة العمليات في إدارة السير، إن عدم استخدام أماكن عبور المشاة لقطع الطريق والقفز من أعلى الحواجز الحديدية وعدم قطع الطريق من أقصر مسافة ممكنة، بالإضافة لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، سبب 3 حالات دهس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونتج عنها وفاة شخص واصابة شخصين آخرين.

وأشار إلى أن الوفاة كانت خلال حادث دهس وقع بعد جسر الجيزة بـ 15 كلم باتجاه الجنوب، وحادث الدهس الثاني وقع في منطقة نزال شرق عمان، والحادث الثالث وقع بعد جسر رغدان باتجاه البلد .

ودعا السائقين ضرورة التقيد بتعليمات المرور والابتعاد عن التتابع القريب والتقيد بالسرعات المقررة وعدم المسير قبل إزالة الضباب عن زجاج المركبة والمرآة بالكامل في ظل الظروف الجوية السائدة بمختلف أنحاء المملكة.

من جهته قال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 181 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي، بالإضافة لضبط مركبات قامت بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والمسير بعكس اتجاه السير في شوارع مفصولة بجزر وسطية.

وبيّن أنه تم التعامل مع انجراف للتربة ما بعد جسر أبو صياح باتجاه عمان نتج عنها تباطؤ في حركة السير.

 




 

 


 

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