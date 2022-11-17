البحث الجنائي يُلقي القبض على شخص حاول سلب أحد محال الصرافة شمال العاصمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد مساء الأمس لمديرية شرطة شمال عمان بدخول شخص مجهول وملثم لأحد محال الصرافة وقيامه بإشهار سلاح ناري على العاملين داخل المحل ومحاولة سلب مبالغ مالية منهم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ولاذ بالفرار من المكان.



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية منذ اللحظة الاولى، وتمكن خلال ساعات معدودة وبعد جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية المشتبه به وبالبحث عنه جرى تحديد مكانه، وأُلقي القبض عليه واعترف بمحاولة سلب محل الصرافة تحت التهديد وما زال التحقيق جارياً معه.

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