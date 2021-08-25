وفاة 3 مواطنين بحوادث منفصلة تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأخبار تتعلق بوفيات 3 مواطنين بحوادث منفصلة .

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الحوادث المفجعة تسببت باستياء الأردنيين حيث انهالت التعليقات على تلك الأخبار بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله عزوجل عائلاتهم الصبر والسلوان .

وفاة عامل بالعقبة

فقد خيم الحزن خلال الساعات الماضية على محافظة العقبة ، بعد وفاة عامل في الميناء خلال عمله ( أنقر هنا) .

وفي التفاصيل ، فقد توفي عامل عشريني يعمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، أثناء حمله لأجسام صلبة الاثنين الماضي .

وفاة فتى متأثرا بحروقه في إربد

كما توفي فتى يبلغ من العمر 15 عاما في اربد متأثرا بإصابته بحروق تعرض لها أول أمس الاثنين، وفق مصدر أمني (أنقر هنا ) .



واشار المصدر أن الفتى واثناء اشعاله نارا على سطح منزله قام بسكب مادة البنزين ما تسبب بتعرضه لحروق مختلفة وتم اسعافه إلى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي وما لبث ان فارق الحياة اليوم الثلاثاء.

وفاة الشاب النهار

كما غيب الموت الشاب نهار عبد المنعم النهار ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، خلال الساعات الماضية ( أنقر هنا ) .

وقد انهالت التعليقات بسرعة البرق على "الخبر المفجع" ، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان .



