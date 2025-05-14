الأربعاء 2025-05-14 05:09 م
 

ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يزور الجناح الأردني في "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان
سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يزور الجناح الأردني في "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان
 
الأربعاء، 14-05-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-   قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تعليقا على حصول الجناح الأردني بمعرض إكسبو 2025 على المركز السابع، "جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025.

اضافة اعلان


وتابع سمو ولي العهد، "فخور بمشاركة مثلت أفضل ما في الأردن".


وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، زار الجناح الأردني في المعرض العالمي "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان الأربعاء الماضي، المصمم من قبل فنانين ومصممين أردنيين، ويضم قطعا فنية من إنتاج فنانين أردنيين ويابانيين.


وشهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الأردني، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، بحضور سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو.


ويضم المعرض، الذي يقام كل خمسة أعوام بمشاركة دول من حول العالم، يوما وطنيا لكل دولة مشاركة، يتم خلاله استعراض التراث الثقافي والسياحي والتاريخي وأبرز نواحي التقدم التكنولوجي والابتكار الاجتماعي والثقافي.

 
gnews

أحدث الأخبار

صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يستحوذ على حصة 23.3% من شركة الجزيرة الزراعية رافعًا استثماراته الإجمالية إلى100 مليون دينار في ست شركات أردنية

أخبار الشركات صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يستحوذ على حصة 23.3% من شركة الجزيرة الزراعية رافعًا استثماراته الإجمالية إلى100 مليون دينار في ست شركات أردنية

في خطوة سباقة في الأردن

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تضم السكوتر الكهربائي بالبطارية القابلة للاستبدال لأسطولها

محطة محروقات

شؤون برلمانية الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية

موظفو "جـورامكو" يعبّرون عن تضامنهم من خلال زيارة إلى دار الزهراء للمسنين

أخبار الشركات موظفو "جـورامكو" يعبّرون عن تضامنهم من خلال زيارة إلى دار الزهراء للمسنين

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يزور الجناح الأردني في "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان

أخبار محلية ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025

وزارة العدل

أخبار محلية "وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل صفقة بنكية" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية "الضمان" تنظم ورشة عمل لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية



 
 





الأكثر مشاهدة