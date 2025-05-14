ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025

وتابع سمو ولي العهد، "فخور بمشاركة مثلت أفضل ما في الأردن".
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، زار الجناح الأردني في المعرض العالمي "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان الأربعاء الماضي، المصمم من قبل فنانين ومصممين أردنيين، ويضم قطعا فنية من إنتاج فنانين أردنيين ويابانيين.
وشهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الأردني، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، بحضور سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو.
ويضم المعرض، الذي يقام كل خمسة أعوام بمشاركة دول من حول العالم، يوما وطنيا لكل دولة مشاركة، يتم خلاله استعراض التراث الثقافي والسياحي والتاريخي وأبرز نواحي التقدم التكنولوجي والابتكار الاجتماعي والثقافي.
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