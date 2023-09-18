وفد فلسطيني يزور متحف الطوابع البريدية

الوكيل الاخباري - زار وفد يمثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد الفلسطيني أمس الأحد، متحف الطوابع البريدية في المقابلين.

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وقالت شركة البريد الأردني في بيان اليوم الاثنين، إن الوفد الذي يزور المملكة لإجراء مباحثات في مجال التعاون البريدي، جال داخل قاعة العرض، واستمع إلى شرح واف عن المتحف وتطوره التاريخي، ومراحل إصدار الطوابع الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1920، والمقتنيات المتوفرة من أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية وعسكرية قديمة، والأختام البريدية القديمة التي كانت تستخدم في مكاتب البريد منذ تأسيس الدولة حتى الآن.



وفي نهاية الجولة، أشار أعضاء الوفد الذي ضم رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني المهندس ليث دراغمة، ومدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، وعددا من المسؤولين، إلى أن المتحف يبرز مكانة الأردن الحضارية من خلال ما وثقته الطوابع المعروضة بأسلوب متميز، ولا سيما المتعلقة بفلسطين.





